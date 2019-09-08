Избирательный участок на Сахалине продолжил работу после пожара

Два прибывших спасательных расчёта в течение 20 минут локализовали и потушили возгорание.

В городе Невельске на Сахалине загорелась школа, в которой расположен избирательный участок. Голосование на данном участке прервалось на некоторое время, сообщает портал ASTV.

Как рассказал мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, избирательный участок № 90 в школе № 2, где произошёл пожар, не пострадал. Участок был организован в левом крыле, а возгорание произошло в правом. Все были эвакуированы, пострадавших нет. Два прибывших пожарных расчёта в течение 20 минут локализовали и потушили пожар. Сейчас проводится проветривание помещений. По предварительной версии, возгорание произошло из-за проводки, пишет SakhalinMedia.

Скоро выборы на этом участке продолжатся. В общей сложности время приостановки голосования из-за пожара составит два часа. Отмечается, что при необходимости комиссия может переехать в резервные участки, которые есть в каждом муниципальном округе.

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