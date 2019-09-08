В Хабаровске председатель УИК отказалась убрать агитационные плакаты

В её официальном ответе сказано, что борьба с пропагандой, нарушающей порядок проведения выборов, не является обязанностью комиссии.

Председатель участковой избирательной комиссии № 37 в Хабаровске ответила отказом на жалобу наблюдателя от "Единой России", которая сообщила о незаконной агитации у входа в избирательный участок.

В официальном ответе председателя сказано, что борьба с пропагандой, которая нарушает порядок проведения выборов, не является обязанностью комиссии.

Плакаты с агитацией в пользу ЛДПР, "Справедливой России" и кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Платошкина увидела наблюдатель Елена Федорищева у входа в участок, после чего она составила жалобу и направила документ в УИК.

— На столбе, примыкающем к территории школы, были расклеены плакаты ЛДПР, "Справедливой России" и Платошкина Н.Н, — сказано в жалобе.

Председатель избирательного участка В. Шипилова признала наличие плакатов у здания, однако заявила, что убирать их должен кто-то другой.

— Снимать агитационные листовки в день голосования не входит в обязанности членов УИК № 37, так как они заняты работой на избирательном участке с избирателями, — отмечается в её ответе.

Напомним, в единый день голосования в России в Хабаровском крае выбирают депутата Государственной думы, новый состав краевого парламента, а также народных избранников муниципального уровня. На данный момент уже было выявлено несколько нарушений.