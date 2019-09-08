В Сети удаляются сообщения о нарушениях на выборах в Хабаровском крае

На избирательных участках в этом регионе были замечены агитационные наклейки ЛДПР, а на Алтае — листовки КПРФ.

Сообщения о нарушениях на избирательных участках в Хабаровском крае стираются с сайта "Карты нарушений на выборах", сообщает газета "Молодой дальневосточник".

Проект принадлежит движению в защиту прав избирателей "Голос". По данным издания, модераторы удаляют сведения о нарушениях с сайта.

Так, в 09:31 на сайте было опубликовано сообщение о том, что на участке № 157 одному из избирателей выдали бюллетени без предъявления паспорта, а другой получил их по предъявлении удостоверения МВД. Уже в 10:25 это сообщение было удалено.

Кроме того, наблюдатель от партии "Единая Россия" Матвей Жигинас сообщил о подозрительном поведении членов избирательной комиссии на участке № 199.

По словам наблюдателя, бюллетени вложили в красную скатерть стола, а явка на этот участок в два раза превысила среднюю по округу.

На участке № 165 в краевом центре наблюдатели от КПРФ, "Единой России" и "Родины" рассказали о том, что члены комиссии не хотели предоставлять им списки избирателей, а когда на этом всё же удалось настоять, выяснилось, что эти списки не скреплены печатями.

Напомним, это не единственные нарушения на выборах. Так, ранее сообщалось о том, что на других избирательных участках в Хабаровском крае были замечены агитационные наклейки ЛДПР, а на Алтае раскладывались в почтовые ящики листовки КПРФ.