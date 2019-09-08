Выборы начались в Башкирии, Оренбургской, Челябинской и Курганской областях

Единый день голосования начался в Башкирии, Оренбургской, Челябинской и Курганской областях. Об этом сообщили региональные избирательные комиссии.

Курганская область

В Курганской области находится 963 постоянно действующих избирательных участка, а также пять временных участков. Все они открылись в 08:00 (06:00 мск) Избирком Курганской области

В регионе зарегистрировано более 700 000 избирателей. В выборах главы региона принимают участие четыре кандидата: Татьяна Майборода ("Справедливая Россия"), врио главы региона самовыдвиженец Вадим Шумков, Яков Сидоров (КПРФ) и Юрий Ярушин (ЛДПР).

Оренбургская область

Сегодня в 8:00 (6:00 мск) начали свою работу избирательные участки региона, всего 1706 участков. В регионе 1 558 000 избирателей Избирком Оренбургской области

На пост губернатора региона претендуют врио главы Денис Паслер ("Единая Россия"), Максим Амелин (КПРФ), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), Сергей Яцын ("Справедливая Россия") и Константин Горячев (Демократическая партия России).

Башкирия

В 7:00 (5:00 мск) открылись все избирательные участки республики, началось голосование Избирком Республики Башкирия

В республике работают 69 территориальных и 3434 участковые избирательные комиссии. В регионе 3 049 501 избиратель, 38 тысяч будут голосовать впервые.

На должность главы региона претендуют восемь человек. Это Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), Зульфия Гайсина ("Яблоко"), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия"), Рафис Кадыров ("Патриоты России"), Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР) и врио главы Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия"). Также жители региона сегодня будут избирать двух депутатов Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан, в ряде городов и районов также состоятся выборы муниципальных депутатов.

Челябинская область

В Челябинской области в единый день голосования будет работать 2290 избирательных участков. В регионе зарегистрировано около 2,6 миллиона избирателей.

В регионе пройдут выборы губернатора, депутатов в семь райсоветов Челябинска, а также депутатов в районные собрания. В выборах главы региона участвуют пять кандидатов: Алексей Севастьянов ("Гражданская сила"), Сергей Смышляев ("Родина"), Виталий Пашин (ЛДПР), Константин Нациевский (КПРФ) и глава региона, самовыдвиженец Алексей Текслер.

В Хабаровске председатель УИК отказалась убрать агитационные плакаты