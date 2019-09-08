Наблюдатели сообщили об отсутствии нарушений на выборах в Сахалинской области

По состоянию на 15:00 по местному времени (07:00 мск) явка избирателей составила 27,13%

На проходящих в эти минуты выборах губернатора Сахалинской области и районных депутатов не было зафиксировано ни одного нарушения или жалобы от избирателей, все избирательные участки работают в штатном режиме. Об этом сообщил председатель областной Общественной палаты Владимир Иконников.

Голосование проходит без неожиданностей, явка избирателей приблизительно соответствует показателям 2015 года во время прошлых выборов губернатора области. Эти слова подтвердил руководитель региональных программ "Общественный экспертный совет" Пётр Ханас.

— Серьёзных нарушений нет, явка не ниже обычного. Выборы губернаторов в ДФО проходят честно, открыто и чисто. <...> Нет оснований сомневаться в будущей легитимности вновь избранной региональной власти. Вторых туров не будет, — написал он на своей странице в "Фейсбуке"

Посетовала на отсутствие нарушений и руководитель лаборатории социальных технологий АНО "ЭИСИ" Дарья Кислицына, которая отметила, что без скандалов на избирательных участках "несколько скучно". Она также сообщила, что явка избирателей составила 27,13% в 15:00 по местному времени (07:00 МСК).

— Уже есть некоторая информация экзитполов, по которым можно сделать вывод, что и финальные цифры могут быть похожими на итоги прошлого избирательного цикла, — сказала Кислицына.

Вероятно, единственным неприятным на текущих выборах случаем стал пожар в здании школы города Невельска, где расположен избирательный участок. На некоторое время голосование здесь было приостановлено, но позже возобновилось.