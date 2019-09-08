Избиратели в Хабаровском крае нашли среди проголосовавших умерших родственников

На данный момент в ходе выборов в регионе уже было выявлено несколько нарушений.

Наблюдатели и члены участковых комиссий с правом совещательного голоса заявили о большом количестве нарушений на выборах в Хабаровском крае. В частности, на УИК №№ 36, 92, 99, 100 и 114 в Хабаровске прямо на входе висели листовки ЛДПР.

Кроме того, местные жители делятся в мессенджерах информацией о том, что, придя на избирательные участки, они обнаружили среди проголосовавших своих умерших родственников. При этом голосование на некоторых УИК проходит в темноте. О перебоях электричества заявили наблюдатели, работающие на нескольких участках в Хабаровске и Хабаровском районе.

Напомним, в единый день голосования в России в Хабаровском крае выбирают депутата Государственной думы, новый состав краевого парламента, а также народных избранников муниципального уровня. На данный момент уже было выявлено несколько нарушений.