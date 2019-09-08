Большинство жалоб о выборных нарушениях в Челябинской области оказались фейками

Избиратели чаще всего жаловались на поведение кандидатов в депутаты и их представителей.

Наблюдатели от Общественной палаты Челябинской области заявили, что выборы в регионе проходят спокойно, а большая часть поступивших в течение дня жалоб оказалась ложной. Об этом сообщает портал "Челябинск сегодня".

— Чаще всего люди жалуются на конфликтное поведение кандидатов в депутаты и их представителей. Проводим беседы, объясняем, чего делать категорически нельзя. Серьёзных нарушений, способных повлиять на ход выборов, не было выявлено, — отметил член Общественной палаты Челябинской области Вячеслав Цапов.

Отсутствие серьёзных проблем во время выборов отметил и член мониторинговой группы СПЧ Альберт Гурман. По его словам, львиная доля жалоб, которые появились в Сети, — фейк.

Однако некоторые жалобы всё же подтвердились. Так, в одном из участков жители отметили навязчивое поведение представителей одного из кандидатов в депутаты. По словам очевидцев, они близко подходили к избирателям и членам УИК, заглядывали в журналы. А сам кандидат спровоцировал конфликт с председателем избирательного участка.

Ранее Лайф сообщал, что Общественная палата не нашла нарушений в регионах, где завершились выборы.