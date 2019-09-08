Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы Северной столицы. После обработки 0,1% протоколов у него 83,61% голосов. Таковы первые данные Центральной избирательной комиссии.
Кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов набирает 11,23% голосов, а Надежда Тихонова от "Справедливой России" — 5,16%.
Ранее сообщалось, что в Северной столице зафиксировали фейковые сообщения о нарушениях на избирательных участках. В частности, просмотр видеокамер не подтвердил вброс на УИК № 1538.
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