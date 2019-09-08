В ЛДПР назвали бредом заявления ФБК об успехе благодаря "умному голосованию"

Либерал-демократы также призвали общественников "не приписывать себе чужие успехи".

Заявления одного из руководителей "Фонда борьбы с коррупцией" Леонида Волкова об успехе кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края, где в лидерах находятся кандидаты от ЛДПР, являются бредом. Об этом ТАСС заявил глава президиума фракции в Госдуме Игорь Лебедев.

— Полный бред то, что говорит товарищ Волков. Хочется ему сказать, что не надо приписывать себе чужие успехи. Победа ЛДПР в Хабаровском крае обусловлена лишь одним — поддержкой избирателя, за что мы ему и благодарны, — заявил Лебедев. — Товарищу Волкову могу сказать, что ни он, ни кандидат, которого он представляет, ни вообще все кандидаты, которые соединены в одно целое под этой личиной, никогда в нашей стране не имели, не имеют и вряд ли когда-то будут иметь рейтинг выше 5%. Поэтому присваивать себе 80% не стоит.

Депутат отметил, что всё происходящее в Хабаровском крае является победой ЛДПР.

Ранее Волков в своём твиттере заявил, что на выборах в Законодательную думу Хабаровского края по округам из 24 кандидатов "умного голосования" победили и стали депутатами 19 (почти 80%. — Прим. Лайфа).

Напомним, 8 сентября в России состоялся единый день голосования. В Хабаровском крае выбирали депутатов в региональный парламент. Как ранее сообщал Лайф, после обработки 14% бюллетеней в лидерах в парламент края оказались представители ЛДПР.