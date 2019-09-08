ЛДПР вышла в лидеры на выборах в парламент Хабаровского края

Партия ЛДПР лидирует на выборах депутатов законодательной думы Хабаровского края с 55,44% голосов после обработки 14% бюллетеней.

— После подсчёта части бюллетеней ЛДПР набрала 55,44% голосов, на втором месте — КПРФ с 15,43% голосов, на третьем — "Единая Россия" (14,89%), — следует из данных, размещённых на онлайн-табло Центризбиркома.

Отмечается, что "Справедливая Россия" и Коммунистическая партия "Коммунисты России" набрали менее 4%, "Родина" и "Партия Роста" — менее 2%.

Напомним, в Хабаровском крае также за депутатское кресло борются десять человек, среди которых певица Виктория Цыганова от "Единой России", Николай Платошкин от КПРФ, Иван Пиляев (ЛДПР), Татьяна Ярославцева ("Справедливая Россия") и другие. Кроме того, жители края выбирают депутатов муниципального уровня.

В регионе в списках избирателей значится 987 758 человек. Лайф рассказывал о нескольких нарушениях. Так, на некоторых участках были замечены агитационные наклейки ЛДПР. Кроме того, избиратели в Хабаровском крае нашли среди проголосовавших умерших родственников. По словам политологов, именно в этом регионе наблюдается "абсолютно полный спектр всех возможных нарушений".