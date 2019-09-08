Коты Памфиловой посетили онлайн-марафон "Ночь выборов"

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На мероприятии кошка Лушка "прокомментировала" недавнее нападение на свою хозяйку.

Во всероссийском онлайн-марафоне "Ночь выборов — 2019", посвящённом итогам единого дня голосования, приняли участие кот и кошка председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

На мероприятии кошка Лушка "прокомментировала" недавнее нападение на свою хозяйку.

Два дня назад на дом главы ЦИК было совершено разбойное нападение. Памфилова столкнулась лицом к лицу с преступником, когда вышла в прихожую, чтобы запустить своего кота. По факту инцидента возбудили уголовное дело. В коттеджном посёлке, где произошёл инцидент, усилили охрану.

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