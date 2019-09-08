Памфилова рассказала, откуда берутся нарушения и фейки на выборах

Появляющиеся сведения о различных нарушениях, якобы происходящих во время единого дня голосования, говорят о том, что существует некий запрос на подобного рода информацию. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

— Это же тоже способ зарабатывать деньги. Есть запрос, видимо, откуда-то. Когда есть спрос — есть предложение. Начинает индустрия вырабатываться, но мы со своей стороны тоже на это реагируем, — сказала Памфилова.

Глава избиркома отметила, что "на любое действие мы будем готовить противодействие, справимся". Также, говоря о ситуации с публикацией на "Карте нарушений" движения в защиту прав избирателей "Голос" устаревшей информации о нарушениях на избирательных участках, она назвала её "удивительной" и "непостижимой".

Ранее Элла Памфилова рассказала о фактах дублирования движением "Голос"прошлогодних жалоб о нарушениях. Она также отметила, что ни на одном участке в России голосование не признано недействительным.