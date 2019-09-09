ЛДПР лидирует на выборах в парламент Хабаровского края

На выборах в Законодательную думу (однопалатный парламент) Хабаровского края побеждает партия ЛДПР, набрав 56,12% по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные избиркома.
Второе место заняла партия КПРФ, получив 17,24% голосов. На третьем месте "Единая Россия" с 12,51%.
Четвёртое место получила "Справедливая Россия" (3,53%), пятое — "Коммунисты России" (3,43%). Последние две позиции заняли "Партия Роста" (1,74%) и партия "Родина" (1,69%).
Таким образом, пятипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели три партии: ЛДПР, КПРФ и "Единая Россия".
Ранее в ЛДПР назвали бредом то, что партия заняла лидирующую позицию благодаря "умному голосованию".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram