Старовойт побеждает на выборах губернатора Курской области

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт набрал 81,07% голосов по итогам обработки 100% протоколов, рассказала РИА "Новости" представитель облизбиркома.
— Обработано 100% протоколов. Старовойт Роман Владимирович набирает 81,07%, — сказала собеседница агентства.
На пост губернатора претендуют пять кандидатов: врио Курской области Роман Старовойт от партии "Единая Россия", уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фирсов от КПРФ, зампредседателя постоянного комитета облдумы по аграрной политике Владимир Фёдоров от ЛДПР, замдиректора общественной организации "Железногорский центр по правам человека" Николай Карцев от партии "Справедливая Россия", а также директор ООО "Тренд" Татьяна Черникова от Российской экологической партии "Зелёные".
Ранее стали известны итоги выборов мэра Анадыря.
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