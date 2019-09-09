Белуха и чайка подружились в борьбе за рыбу — видео

Млекопитающее продолжает игриво преследовать птицу в течение нескольких минут, покачивая плавниками и хвостом в воде.

Дружелюбная белуха попала на видео во время попытки подружиться с чайкой, проплывавшей рядом в норвежской гавани.

Белуха грациозно плывёт к большой чайке, которая держит рыбу в своём клюве.

Птица плывёт по воде, а в этот момент белуха начинает кусать её, словно пытаясь привлечь внимание.Чайка взмахивает крыльями и кричит, а затем роняет рыбу, которую несла, но продолжает сидеть на поверхности.

Её новый друг продолжает скрываться под водой, преследуя чайку. Белуха на мгновение переворачивается на спину и начинает преследовать другую птицу, которая приземлилась на воду, но она оказалась менее терпелива, чем коллега, и почти сразу же улетела.

Белуха решает вернуться к своему первому другу и поднимает голову перед чайкой. Она продолжает игриво преследовать птицу в течение нескольких минут, покачивая плавниками и хвостом в воде. Однако чайка кажется не очень удивлённой и напуганной.

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