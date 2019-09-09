Комсомольск-на-Амуре подтопило из-за тайфуна "Линлин"

Большую часть воды удалось откачать ночью, однако значительная часть города всё ещё затоплена.

Из-за тайфуна "Линлин" подвалы жилых домов, школ и детсадов, зооцентр "Питон" оказались подтоплены в центре Комсомольска-на-Амуре, сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь администрации города Иван Лаврентьев.

— Все дамбы сохранены, микрорайон Менделеева не пострадал. Из-за разлива реки Теплый ключ вследствие тайфуна подтоплена территория зооцентра "Питон". Все животные живы, но центр в воде, — сказал он.

Кроме того, улицы в 66-м квартале сильно подтоплены, вода попала в подвалы двух детских садов, подтоплены подвалы и входы к зданиям двух школ. На данный момент учителя и родители определяются, как дети будут посещать уроки. Также затопило большое количество подвалов в жилых домах, добавил Лаврентьев.

По его словам, большую часть воды удалось откачать ночью, однако значительная часть города всё ещё подтоплена.

— За ночь Амур поднялся сразу на 13 сантиметров — до 815, притом что в последние дни его рост замедлился до 3–5 сантиметров в сутки, — сказал собеседник агентства.

При этом опасной отметкой считается уровень выше 650 сантиметров.

К вечеру 8 сентября ливень подтопил подвалы 267 многоквартирных домов, шести социально-культурных, более 30 образовательных и четырёх медицинских учреждений. В пунктах временного размещения сейчас находится 39 человек. В единый день голосования сотрудникам МЧС пришлось подвозить жителей подтопленных районов на избирательные участки на лодках.