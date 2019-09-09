В Волгоградской и Мурманской областях выбрали губернаторов

На выборах губернатора Волгоградской области побеждает кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Бочаров. Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.
— После обработки 100% протоколов побеждает Андрей Бочаров с результатом 76,81% голосов, — говорится в сообщении
Второе место со значительным отрывом занял кандидат от КПРФ Алексей Буров — 11,39%, третьим стал представитель ЛДПР Владимир Рублёв — 6,26%.
На выборах губернатора Мурманской области одержал победу Андрей Чибис ("Единая Россия"), ранее занимавший должность временно исполняющего обязанности главы региона.
По данным региональной избирательной комиссии, за Чибиса отдали свои голоса 60,07% избирателей. Вторым стал кандидат от ЛДПР Максим Белов — 18,27%, третьим — представитель КПРФ Михаил Антропов — 11,38%.
Ранее стали известны результаты выборов губернаторов Сахалинской и Оренбургской областей.
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