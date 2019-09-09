Индийский космический модуль "Викрам" совершил жёсткую посадку на Луне

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Фото © Twitter/SPACE

Индийский посадочный модуль "Викрам" миссии "Чандраян-2" совершил жёсткую посадку на Луне, связь с аппаратом восстановить пока не получается. Об этом заявил представитель Индийской организации космических исследований Милсвами Аннадураи, сообщает телеканал NDTV.

Рельеф местности, где, по нашим данным, прилунился аппарат, не позволяет говорить о мягкой посадке. Кроме того, какие-то обстоятельства мешают нам восстановить связь с модулем, — заявил Аннадураи.

Напомним, ранее Индия потеряла связь с "Викрамом" при его спуске на Луну. Сбой произошёл на высоте 2,1 километра.

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