Вышинский поблагодарил Путина, Лаврова и журналистов за своё освобождение

Сегодня его встретили караваем и подарили футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме".

Главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, освобождённый на Украине и прибывший 7 сентября в Москву, обратился со словами благодарности к политическому руководству РФ и журналистскому сообществу России и Европы, которые боролись за его освобождение.

— Спасибо огромное всем тем людям, которые поддержали меня и боролись за мой выход. Спасибо огромное МИД РФ, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину. Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил, что я страдаю безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя. Спасибо человеку, который боролся за меня, спасибо всем, кто помогал в этой борьбе, — отметил Вышинский во время пресс-конференции, которая проходит сегодня утром в МИА "Россия сегодня".

Также журналист поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова, который поддержал Вышинского в его день рождения и "сказал, что точно не бросит".

В МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского встретили караваем и подарили футболку с надписью "Журналист не должен сидеть в тюрьме". Сам журналист привёз коллегам сало.

— Спасибо, что ждали. Я привёз сало, естественно, всем достанется по куску, — сказал он встречающим.

Напомним, обмен между Россией и Украиной был совершён 7 сентября по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей. В их числе — глава портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и украинский режиссёр Олег Сенцов.