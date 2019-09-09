Эксперты нашли в российских магазинах токсичные сухие завтраки

"Роскачество" провело исследование сухих завтраков, из 18 марок выбрав два лучших продукта. Кроме того, впервые за всю историю своих исследований специалисты обнаружили токсины в продукции пяти торговых марок.

— В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований "Роскачества" зафиксировали токсин — охратоксин А, — говорится в сообщении.

Охратоксин А оказывает негативное влияние на почки. Он может вызывать атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и другие заболевания. Тем не менее случаи острого отравления встречаются крайне редко. Повышенное содержание охратоксина А было зафиксировано в марках "Дансония", "О’Кей", Nesquik, "Лента" и "Вкусвилл".

Лучшими сухими завтраками были признаны марки российского бренда Globus и немецкого Schär. По словам экспертов "Роскачества", они не только соответствуют требованиям к качеству, но и превосходят их.

Ранее в "Роскачестве" раскрыли, что производители кладут в банки вместо красной икры.