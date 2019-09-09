Российские авиакомпании не попали в топ-10 по разнообразию питания на борту

Каждый перевозчик получал в копилку по одному баллу от поклонников азиатского меню, от худеющих, от веганов или ценителей халяльной пищи. И вот что из этого вышло.

Онлайн-сервис планирования путешествий OneTwoTrip составил рейтинг авиакомпаний с самым разнообразным меню на борту. За каждый вариант меню, отличный от стандартного, перевозчик получал 1 балл, а всего эксперты изучили меню 111 авиакомпаний со всего мира, включая 25 российских представителей.

К слову, всего Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выделяет 27 вариантов специального меню: это веганское, диетическое, безлактозное, кошерное, азиатское и многие другие виды пищи. Соответственно, максимальное количество баллов, которые могли бы быть начислены перевозчику за организацию питания на борту, — это 27.

Безусловным лидером в этом рейтинге стала авиакомпания Singapore Airlines, которая предлагает пассажирам 26 типов специального меню. Выходит, что у этого перевозчика 26 баллов. На одну позицию отстаёт азербайджанский AZAL. В топ-10 авиакомпаний с самым разнообразным питанием также вошли Air Serbia с результатом в 23 балла, China Southern Airlines и Korean Air (22 балла), а также Air China, Hainan Airlines и Hong Kong Airlines, которые предложат пассажирам по 20 типов специального питания на выбор.

Российские авиакомпании в первую пятёрку не вошли. "Аэрофлот", к примеру, предлагает пассажирам 17 видов меню. Его дочерняя компания "Россия" набрала 15 баллов, а "Уральские авиалинии" предложат всего 5 типов специального питания на борту.

Кстати, для пассажиров, вылетающих из России, специальное меню предложат более 70 авиакомпаний. Однако в 15 из них оно будет либо платным, либо доступным только для пассажиров бизнес-класса.

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