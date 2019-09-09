Демограф рассказал, почему россияне не хотят заводить детей

Эксперт отмечает, что пары просто не хотят тратить время на воспитание отпрысков. И увеличение пособий слабо замотивирует их на рождение ребёнка.

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский рассказал, почему россияне не хотят заводить детей, сообщает URA.RU.

Демограф отметил, что главная причина отсутствия в паре детей — нежелание тратить время на их воспитание. Вишневский объясняет, что дело не в пособиях по рождению ребёнка — это положительная мера, но каждый будущий родитель осознаёт, что об отпрыске придётся заботиться до 20 лет.

— Пособия — это средство борьбы с бедностью. Проблема рождаемости — это в первую очередь не проблема денег. Вы могли заметить, что мало детей рожают не только бедные люди. И это проблема не только России. После Второй мировой войны мир стал цивилизацией низкой рождаемости, — заявил Вишневский.

По словам эксперта, увеличение детских пособий изменит проблему с рождаемостью частично — в некоторых регионах и слоях населения.

Напомним, с 2020 года в Министерстве труда планируют увеличить детские пособия на первого ребёнка на 7%.