Марка Захарова выписали из больницы, он "рвётся на работу"

85-летний художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров выписан из больницы. Об этом директор театра Марк Варшавер сообщил агентству ТАСС.
— Всё, Марка Анатольевича выписали домой. Вылечился от воспаления лёгких, — заявил Варшавер.
По словам директора "Ленкома", Захаров уже вовсю "рвётся на работу", хотя его уговаривают хотя бы пару дней побыть ещё дома.
Как уже сообщал Лайф, в конце августа у Марка Захарова диагностировали воспаление лёгких. Он был госпитализирован.
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