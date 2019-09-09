Марка Захарова выписали из больницы, он "рвётся на работу"

85-летний художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров выписан из больницы. Об этом директор театра Марк Варшавер сообщил агентству ТАСС.

— Всё, Марка Анатольевича выписали домой. Вылечился от воспаления лёгких, — заявил Варшавер.

По словам директора "Ленкома", Захаров уже вовсю "рвётся на работу", хотя его уговаривают хотя бы пару дней побыть ещё дома.

Как уже сообщал Лайф, в конце августа у Марка Захарова диагностировали воспаление лёгких. Он был госпитализирован.