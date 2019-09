Нарколог прокомментировал скандальное видео с Биланом: На алкоголь не похоже

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев посмотрел фрагменты выступления Димы Билана на Дне города в Самаре и согласился со многими зрителями, что поведение исполнителя выглядит странно. Судя по видео, которые взорвали соцсети, артист то вёл себя заторможенно, смотрел вдаль и исполнял "космические" танцы, то носился по сцене в приливе энергии, забывая петь в микрофон.

Справедливости ради отметим, что фонограммы Билан не использовал и даже пытался импровизировать, что, однако, абсолютно не украсило его выступление. Так что вердикт опрошенного Лайфом эксперта оказался неутешителен: сознание артиста, наиболее вероятно, изменено.

— Чем именно оно изменено, сложно сказать, поскольку съёмки велись издалека, — рассуждает нарколог. — Видно, что он импровизирует, но не попадает в ноты, ведёт себя странно по отношению к его стандартному поведению. Но сказать, алкогольное или наркотическое тут опьянение, нельзя.

По мнению Казанцева, сам исполнитель будет пытаться списать своё состояние на психосоматику, утверждать, что у него пересохло горло и что он чувствовал себя неважно ещё перед выходом на сцену. Однако нарколог увидел в нём своего пациента.

— На чистый алкоголь не похоже, если он и есть, то в небольшой дозе. Почему и наводит на мысль, что он употреблял какие-то психоактивные вещества, — заключил он.

Отметим, что скандал разгорелся после того, как недовольные выступлением Билана жители города стали выкладывать видео в соцсети. Кроме того, набирает популярность электронная петиция, в которой горожане требуют извинений от представителей мэрии за приглашение этого исполнителя.

— Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звёзд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей, — отмечается в тексте петиции.

Дима Билан — заслуженный артист Российской Федерации (2018), заслуженный артист Чеченской Республики (2007), заслуженный артист Республики Ингушетия (2007) и народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008). Этот исполнитель представлял Россию на Евровидении дважды: в 2006 году с песней Never Let You Go, заняв второе место, и в 2008 году с песней Believe, заняв первое место и став первым исполнителем из России, победившим в этом конкурсе. Подробнее о биографии оскандалившегося певца читайте на сайте uznayvse.ru