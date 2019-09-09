В Саянах нашли "Наташу с айфоном" возрастом 2100 лет — видео

Археологи также отметили, что пояс найденной женщины украшен древними китайскими монетами, которые и помогли определить, сколько ей лет.

В Туве археологи из Института истории материальной культуры РАН нашли скелет женщины с необычным артефактом, который похож на современный iPhone. Находка была найдена ещё в 2016 году, но рассказать о ней решили только сейчас, сообщает The Siberian Times.

Артефакт размером 18 на 9 сантиметров, похожий на смартфон, оказался большой пряжкой для ремня из полудрагоценного камня со вставками из бирюзы, сердолика и перламутра.

Также на поясе женщины, которую в шутку окрестили Наташа с айфоном, обнаружили китайские монеты учжу, которые и позволили определить возраст находки — минимум 2100 лет.

Напомним, ранее в Карагандинской области археологи нашли 4000-летние останки возлюбленных, смотрящих друг другу в глаза. Пара стала символом вечной любви.