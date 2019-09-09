Генпрокурор Украины пообещал "изысканные посадки" чиновников

Руслан Рябошапка рассказал, что он вместе с коллегами отрабатывает несколько резонансных дел.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Незалежную ожидают "изысканные посадки" чиновников, сообщает ТАСС.

— Изысканные "посадки" — уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов уже отрабатываем несколько важных кейсов, — сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, в ближайшее время некоторых украинских чиновников ожидают обыски и в дальнейшем аресты. Имена этих высокопоставленных лиц Рябошапка не назвал.

Напомним, Рябошапка, недавно вступивший в должность, уже заявлял, что требует "крови в правовом смысле". Он также отметил, что намерен привлекать чиновников к ответственности и таким способом вернуть стране максимальный объём украденных активов.