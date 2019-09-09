У Ким Кардашьян нашли болезнь, как у Началовой

38-летней американской звезде поставили неутешительный диагноз — "красная волчанка".

Врачи нашли у американской модели и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян неизлечимое заболевание — красную волчанку, сообщает издание Daily Mail.

Ранее Кардашьян пожаловалась на постоянную усталость и онемение рук.

— Я проснулась утром, у меня затекли руки. Они меня не слушались. Я не смогла поднять свою зубную щётку, — рассказала девушка.

Она обратилась к врачам с появившимися симптомами, после чего медики назвали Кардашьян неутешительный диагноз — "красная волчанка".

Такую же болезнь диагностировали российской певице Юлии Началовой, которая умерла 14 марта.

Ранее Лайф рассказывал, как распознать красную волчанку. Она может быть спровоцирована другими болезнями и привести к летальному исходу. Врачи отмечают, что самое важное — современная диагностика.