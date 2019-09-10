Трамп заявил, что не знает об "эвакуации американского шпиона" из России

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что не знаком с подробностями вывоза "ценного агента США" из России в 2017 году.

Он также поддержал ЦРУ, в котором назвали спекуляциями заявления о том, что данная мера была принята из-за Трампа, однако признали факт случившегося.

Ранее CNN со ссылкой на многочисленные источники в администрации Дональда Трампа заявил, что в 2017 году США вывезли своего ценного агента, опасаясь его разоблачения.