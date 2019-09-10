Полиция обнаружила львёнка в одном из московских гаражей

Правоохранительные органы начали проверку относительно мужчины, в гараже которого был найден львёнок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Хищника заметили местные жители и передали информацию в соответствующие органы. Сотрудники полиции совместно с инспекторами Департамента природопользования Москвы нашли животное в гараже неподалёку от проспекта Мира. В настоящее время тигрёнок находится в центре передержки.

Владелец гаража документы на зверя предоставить не смог. Сейчас он находится в полиции. По факту незаконного содержания дикого животного проводится проверка.

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