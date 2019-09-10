Сотрудница кофейни в Дубае вернула забытую сумку с $53 тысячами

Сотрудница кофейни в Дубае нашла в заведении забытую кем-то сумку, в которой было 195 тысяч дирхамов ОАЭ наличными (более 53 тысяч долларов) и два чека на 500 тысяч и шесть тысяч дирхамов (136 тысяч долларов и 1,7 тысячи долларов). Находку девушка отдала в полицию.

Как сообщает издание Arabian Business, местная полиция наградила сотрудницу Starbucks за честность.

Помимо денежных средств и чеков в сумке находились личные документы и украшения хозяина. В полиции, куда девушка обратилась после того, как за пропажей никто не вернулся, ей сообщили, что сумка принадлежит некоему "российскому брокеру". О потере он не подозревал, пока с ним не связались правоохранительные органы.

Ранее СМИ сообщали, что кот-талисман московского музея "Гараж" был найден спустя месяц после пропажи.