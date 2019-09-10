В Приморье из-за паводка пострадало до половины сельхозкультур

В Приморском крае впоследствии паводка и сильных дождей пострадало до 50% сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Примгидромет.

— В некоторых районах поля были залиты водой, в результате чего были повреждены продуктивные органы у большинства растений. Повсеместно отмечено загнивание плодов овощей и пожелтение листьев и стеблей у 21–50% сельскохозяйственных культур, — сообщает ведомство.

В августе текущего года на территории края в зависимости от района выпало от 1,8 до трёх месячных норм осадков. По наблюдениям синоптиков, такой дождливый август встречается с периодичностью раз в семь-восемь лет.

Нынешний август стал рекордным по количеству дождей за всю историю наблюдений. В общей сложности за месяц во Владивостоке и окрестностях выпало 522 миллиметра осадков.

В ходе сильных паводков в городе было подтоплено множество жилых домов, дорог и пригородных территорий. Некоторые населённые пункты были отрезаны друг от друга. В регионе ввели режим ЧС.

Ранее синоптики сообщали о том, что во Владивостоке выпало рекордное за 119 лет количество осадков.