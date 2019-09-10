В Южной Корее обеспокоены запуском новых ракет из КНДР

Сеул обеспокоен новыми запусками баллистических ракет малой дальности со стороны КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Совета национальной безопасности Южной Кореи.

— СНБ провёл экстренное заседание в режиме видеоконференции. Участники выразили серьёзную обеспокоенность продолжающимися в Северной Корее с мая этого года запусками снарядов малой дальности, — говорится в заявлении. В СНБ также обсудили проблему безопасности на полуострове, где располагаются Северная и Южная Кореи.

Ранее СМИ сообщали о двух неизвестных снарядах, запущенных из северокорейской провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря.

В Японии в ответ на запущенные ракеты заявили, что безопасности страны они не угрожают.