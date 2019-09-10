Стало известно, сколько россиян согласны на зарплату в конверте

Сторонниками "серой" схемы оказались люди в возрасте от 25 до 34 лет из крупных городов.

43% россиян согласны получать зарплату в конверте, сообщает результаты опроса портал Superjob.

Сторонниками "серых" зарплат оказались люди в возрасте от 25 до 34 лет, преимущественно мужчины. На подобные условия больше всего согласны жители таких крупных городов, как Киров, Воронеж и Ульяновск.

— В Москве и Санкт-Петербурге на заработок в конверте готово согласиться по 39% опрошенных, не хотят получать чёрную зарплату 37% москвичей и 36% петербуржцев, — говорится в сообщении.

Респондентов, которые против заработка в конверте, оказалось в 1,2 раза меньше. Среди них — молодые люди до 24 лет и россияне с доходом от 80 тысяч рублей. Большая часть опрошенных, не поддерживающих такую схему, живут в Тюмени, Астрахани и Набережных Челнах.

Напомним, ранее в Роструде назвали профессии, по которым работодатели предлагают зарплату выше 80 тысяч рублей. В список попали машинист бульдозера, водитель грузового транспорта, инженер и другие.