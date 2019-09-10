Верховная рада одобрила закон об импичменте президента

Документ в украинский парламент внёс лично глава государства Владимир Зеленский. Он настоял, чтобы этот вопрос депутаты рассмотрели безотлагательно.

Украинский парламент одобрил законопроект о процедуре импичмента президента. За проголосовали 243 депутата от фракции "Слуга народа", а также председатель Верховной рады Дмитрий Разумков и его первый зам Руслан Стефанчук.

В соответствии с документом, президента Украины можно будет устранить с поста в случае совершения им государственной измены или другого преступления. Основанием для инициирования импичмента по закону считается письменное представление, подписанное большинством народных депутатов. Сразу после этого Верховная рада обязана создать специальную временную следственную комиссию, чтобы подтвердить или опровергнуть факты, свидетельствующие против главы государства.

К слову, если эти факты не подтвердятся, никакой ответственности депутаты понести не должны: достаточно лишь извинений.

Отметим, что законопроект о процедуре импичмента в украинский парламент внёс лично глава государства Владимир Зеленский. Он настоял, чтобы этот вопрос депутаты рассмотрели безотлагательно. Документ был принят далеко не единогласно: у представителей фракций были замечания к законопроекту и они не хотели поддерживать голосование в целом. Однако парламентское большинство обеспечило Зеленскому поддержку его закона.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности. Депутат Нестор Шуфрич уже заявил о нарушениях в ходе внесения изменений в закон.