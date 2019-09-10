Paramount переснимет "Без лица"

Уже началась работа над сценарием ремейка фильма 1997 года, в котором сыграли Джон Траволта и Николас Кейдж.

Американская киностудия Paramount Pictures снимет ремейк на боевик 1997 года "Без лица", в котором снялись Джон Траволта и Николас Кейдж. Об этом сообщает Deadline.

Исполнительным продюсером станет Дэвид Пермут, который продюсировал оригинал "Без лица". Сценарий напишет Орен Узил. Также над фильмом будет работать Нил Мориц, который спродюсировал такие картины, как "Форсаж" и "Побег".

Имена актёров, которые сыграют в ремейке, пока не называются.

В боевике 1997 года рассказывают историю агента ФБР, который во время пластической операции получил лицо преступника. Между двумя героями на протяжении всего фильма идёт противостояние. Картина собрала в прокате 245 миллионов долларов.

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что американский актёр Том Хэнкс сыграет игрушечного космонавта в полнометражном фильме компании Paramount Pictures.