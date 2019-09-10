Песков: Пока рано говорить о сроках следующего обмена задержанными с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о сроках следующего обмена задержанными между Москвой и Киевов. Однако есть понимание, что это нужно делать, добавил представитель Кремля.

— Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более и в соответствии с минскими договоренностями. Вместе с этим, не будем забывать, что вот этому недавнему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, весьма скрупулезная, — отметил Песков.

Как уже сообщал Лайф, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей.

Ранее в Киеве заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил задачу провести ещё один обмен удерживаемыми лицами с Россией.