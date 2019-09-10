Житель Краснодара спас ребёнка, у которого на улице остановилось сердце

23-летний молодой человек сделал искусственный массаж сердца девочке. После того как она задышала, скромный герой скрылся.

Житель Краснодара 9 сентября прямо на улице спас 11-летнюю девочку, у которой остановилось сердце. Мама ребёнка кинула клич в Сети с просьбой найти героя. Им оказался 23-летний Темирлан Залитдинов, который рассказал Лайфу о происшествии.

Мать ребёнка разместила пост во "ВКонтакте", где рассказала, что дочери стало плохо на улице во время прогулки. Из проезжающей мимо машины выбежал парень и сделал искусственный массаж сердца. После того как девочка задышала, скромный герой скрылся.

— Двое парней было. Одного из них звали Тима, так к нему обращался друг. Очень высокий, волосы тёмные, он подбежал к дочери, делал искусственный массаж сердца минуты полторы-две, пока дочка не задышала. Очень переживал за ребёнка. Пока прохожие звонили в скорую, он побежал в сторону "Табриса"... Буквально через пару минут он вернулся с бригадой скорой помощи, — написала женщина.

Она обратилась к пользователям соцсети с просьбой помочь ей найти молодого человека, которого она так и не успела поблагодарить.

Героем, спасшим жизнь 11-летнего ребёнка, стал 23-летний Темирлан Залитдинов, который рассказал Лайфу, что знал, как оказывать первую медицинскую помощь, поэтому не растерялся, увидев упавшего ребёнка.

— Я юрист по образованию. Как спасать человека, я знал по базовым знаниям из школы и из различных мероприятий. У девочки не было дыхания. Где-то минуты полторы я делал массаж сердца. Я боялся переборщить с силой, потому что можно ребёнку рёбра сломать. Через некоторое время девочка начала кашлять и открыла глаза. Она начала подавать признаки жизни. Прохожие вызвали скорую, — поделился герой.

Также парень рассказал, что вчера поздно вечером ему позвонила мать девочки, которую он спас, и поблагодарила его. Скромный молодой человек от встречи отказался.

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в Мордовии наградили школьника, спасшего сестру при пожаре. Мальчик разбил стекло на кухне и вытащил четырёхлетнюю девочку из огня.