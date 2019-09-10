Путин назначил нового прокурора Москвы

35

Фото © Московская городская дума

Президент РФ Владимир Путин назначил государственного советника юстиции второго класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы. Этот пост он будет занимать в течение пяти лет. О назначении сообщает сайт Генеральной прокуратуры страны.

Ранее Попов занимал пост прокурора по Республике Дагестан. За свою работу награждён орденом Мужества, именным оружием и нагрудными знаками "Почетный работник прокуратуры РФ" и "За безупречную службу".

Предыдущий прокурор Москвы Владимир Чуриков был освобождён от должности в конце прошлого года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×