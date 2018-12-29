Путин освободил от должности двух прокуроров

Президент Владимир Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Причина отставки официально не называется, однако "Коммерсант" ранее сообщал, что Чуриков перейдёт на другую работу, не связанную с надзорной деятельностью.

Отметим, что другим указом сегодня был освобождён от должности прокурор Курганской области Игорь Ткачёв. А вот он был недавно назначен заместителем генпрокурора России.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю этого года подали в отставку вице-губернаторы Петербурга Игорь Албин и Михаил Мокрецов. А накануне министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подтвердил отставку главного борца с экстремизмом в России.