Стали известны детали по делу братьев Ананьевых, их обвиняют в растрате 100 млрд

Стали известны подробности дела бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Их обвиняют в растрате 102 миллиардов рублей. Об этом сообщил следователь в ходе заседания в Басманном суде Москвы.

— Следствием установлено, что братья Ананьевы растратили более 102 млрд рублей, принадлежавшие Промсвязьбанку, — огласил следователь.

Ананьевым грозит до десяти лет колонии. Долгое время братья владели Промсвязьбанком. В 2017 году из-за серьёзных финансовых проблем он попал под государственную санацию. Новые владельцы банка потребовали от Ананьевых возместить 282 миллиарда рублей, которые, по их мнению, организация потеряла по вине братьев. По предварительным данным, Ананьевы могли скрыться из России.