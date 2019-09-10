Мосгортранс отсудил у Навального, Соболь и Яшина 1,2 млн рублей

Участники незаконной акции протеста 27 июля перекрывали проезжую часть, из-за чего в движении общественного городского транспорта произошли сбои.

Коптевский районный суд Москвы удовлетворил иск к организаторам несогласованного митинга, прошедшего 27 июля в Москве. ГУП "Мосгортранс" требовал взыскать с Алексея Навального, Ильи Яшина, Любови Соболь и ещё нескольких представителей оппозиции материальный ущерб в размере 1 218 590 рублей.

— На территории города Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки; простой транспортных средств произошёл по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города, — говорилось в заявлении истца.

К слову, это не единственный судебный иск, который был подан к представителям оппозиции после несогласованных акций протеста. Ранее компания, занимающаяся прокатом автомобилей класса "люкс", подала в арбитражный суд Москвы иск на целый миллиард рублей. Эту сумму представители фирмы рассчитывают взыскать с Навального после того, как митинги парализовали их работу.