"Отдыхавшие" на гнилых матрасах врачи рассказали о давнем конфликте с больницей

Врачам скорой помощи в городе Няндоме Архангельской области выделили три раскладушки после жалобы на гнилые матрасы в комнате отдыха. Водитель бригады скорой рассказал Лайфу о долгом конфликте с руководством больницы. При этом главврач обвиняет подчинённых в клевете.

— Начиналось всё с малого. Сначала нам не выдавали запчастей и инструментов, чтобы ремонтировать. От нас, например, требовали ремонт двигателя, а платили всего 600 рублей как за текущий ремонт. Нас всё время не слушали и не воспринимали всерьёз. Но я, например, не автослесарь, поэтому приходилось в свои выходные делать ремонт. Потом дело дошло, что нас стали обвинять в воровстве бензина. Мы начали обращаться в суды, и мы их выигрывали, но главврач подавала на обжалование, — рассказал Павел.

Он рассказал, что на собрании, которое состоялось вчера, 9 сентября, работникам скорой не дали задать вопросов. Водитель сожалеет, что руководство больницы не хочет идти на контакт и продолжает не замечать ужасные условия, в которых каждый день работают медики. Павел отметил, что комната с матрасами — лишь малая часть проблемы. Главное же то, что руководство больницы совершенно не уважает своих работников.

В свою очередь главный врач Няндомской ЦРБ Елена Максимова обвинила водителя в создании фейка.

— Это (фото с гнилыми матрасами. — Прим. Лайфа) фейк. Мы сейчас уже составили два заявления в полицию. Вчера у нас собрание было, вроде отрегулировали, я хотела с утра даже заявление забрать, так пожалела их. Но мы, наверное, будем расставаться с ними. У одного уголовный анамнез, есть судимости и выговоры, — рассказала Лайфу медик.

По словам главврача, фотографии с матрасами появились в Сети в отместку за то, что она не даёт водителям сливать бензин. Женщина отметила, что подаст на работников два заявления: одно за кражу бензина, а второе за клевету.