Названа минимальная цена нового iPhone 11 в России

Оформить предзаказ на модели можно будет уже 13 сентября, а в продаже они появятся неделей позже.

Минимальная стоимость нового iPhone 11 в России составит 59 тысяч 999 рублей. Об этом сообщили в российском офисе Apple.

Отмечается, что предзаказ для покупателей из США, Пуэрто-Рико, Американских Виргинских островов и других более чем 30 стран будет доступен с 13 сентября, а в магазины новинки поступят неделей позже.

При этом цена на iPhone 11 Pro будет стартовать с отметки 89 тысяч 990 рублей, а iPhone 11 Pro Max окажется дороже ещё на 10 тысяч.

Напомним, сегодня в Калифорнии компания Apple представила очередное поколение смартфонов iPhone.