Друзья Быстрицкой уверены, что актрису заморили голодом

По их словам, последние полгода жизни Быстрицкая находилась взаперти, а старых работников, ухаживавших за актрисой, сменили на новых, которые не подпускали к ней друзей.

Крёстный Элины Быстрицкой, Сергей Залесский, вместе с инициативной группой друзей актрисы направил открытое письмо в Следственный комитет РФ с просьбой проверить обстоятельства её смерти. Об этом Залесский рассказал в беседе с телеканалом "Звезда".

По мнению крёстного, итог жизни актрисы должен был сложиться иначе. Он сообщил, что Быстрицкая последние полгода своей жизни провела взаперти, по требованию её сестры Софии к ней не допускали друзей, в кругу которых Элина Авраамовна провела почти всю свою жизнь.

— Сиделки сменились. Дальше консьержки никто не мог пройти. Как так: прожить всю жизнь среди огромного количества людей и остаться одной в четырёх стенах и не увидеть ни одного родного лица? — рассуждает Залесский.

До этого близкая подруга Быстрицкой, Ксения Рубцова, подтвердила предположение о том, что актрису могли заморить голодом. По её словам, этому есть множество свидетелей.

Прокомментировала ситуацию и Анастасия Расторгуева, адвокат сестры актрисы, Софии Шегельман. К последней отошло всё наследство умершей.

— О такой бредовой версии я не слышала. Но что её всячески лоббирует тот, кому это выгодно, кто пытается избежать сейчас уголовного преследования, — вот об этом я слышала, — заявила Расторгуева телеканалу "360".

По её словам, директор Быстрицкой подозревается в мошенничестве на сумму 40 миллионов рублей, поэтому всячески пытается избежать наказания.

— Вот уже начала придумывать, что 90-летнего человека кто-то довёл до смерти, голодом заморил и так далее, — сказала адвокат.

Она также отметила, что инициативная группа друзей актрисы настаивает на эксгумации тела. Эту процедуру можно провести только с согласия родственников и при наличии серьёзных причин.

Напомним, легендарная советская актриса Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни.