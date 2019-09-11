СМИ: На место Болтона рассматриваются десять кандидатур

На должность уволенного советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Белый дом рассматривает десять кандидатур. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеканал CNN.

В число кандидатов попали спецпредставитель Штатов по КНДР Стивен Бигэн, посол США в Германии Ричард Греннел и спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.

Напомним, 10 сентября президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. На этом посту он находился с марта 2018 года. В Кремле заявили, что данный вопрос является "делом американцев".