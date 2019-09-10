Трамп уволил Болтона

Ранее президент США заявлял, что ему приходится сдерживать своего темпераментного советника по национальной безопасности, который нажил себе репутацию "ястреба".

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

— Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие члены администрации, и поэтому я попросил Джона об отставке, — написал Трамп в "Твиттере".

Американский лидер также поблагодарил своего бывшего советника за работу. Имя его преемника он назовёт на следующей неделе.

Напомним, на пост советника по нацбезопасности экс-постпред США при ООН Джон Болтон был назначен в марте 2018 года. Уже тогда СМИ сообщали, что Трамп колебался по поводу этого назначения, так как испытывал отвращение к усам Болтона. Но и после этого нередко сообщалось о разногласиях между президентом и его советником. Так, например, Болтон был сторонником "силового" решения вопроса по Венесуэле, когда Трамп такой вариант не поддерживал.