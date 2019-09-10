Трамп уволил Болтона

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
— Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что Белый дом больше не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие члены администрации, и поэтому я попросил Джона об отставке, — написал Трамп в "Твиттере".
Американский лидер также поблагодарил своего бывшего советника за работу. Имя его преемника он назовёт на следующей неделе.
Напомним, на пост советника по нацбезопасности экс-постпред США при ООН Джон Болтон был назначен в марте 2018 года. Уже тогда СМИ сообщали, что Трамп колебался по поводу этого назначения, так как испытывал отвращение к усам Болтона. Но и после этого нередко сообщалось о разногласиях между президентом и его советником. Так, например, Болтон был сторонником "силового" решения вопроса по Венесуэле, когда Трамп такой вариант не поддерживал.
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