В МИД РФ анонсировали ответ США из-за санкций против сургутских следователей

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков анонсировал ответ Вашингтону в связи с американскими санкциями против двух сургутских следователей. В частности, Москва намерена расширить ограничительные списки на въезд граждан США в нашу страну.

— И мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом, — заявил Рябков ТАСС.

Санкции против россиян — это продолжение провальной линии Штатов, которая себя полностью дискредитировала. По словам Рябкова, Россия " не прогнётся" под санкционным нажимом.

Госдеп накануне объявил о санкциях в отношении двух сотрудников СУ СКР по Сургуту. Речь идёт о руководителе регионального следственного отдела Владимире Ермолаеве и старшем следователе отдела Степане Ткаче.