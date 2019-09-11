Суд предложил вернуть в прокуратуру дело режиссёра Серебренникова

Мещанский суд Москвы предложил вернуть в прокуратуру дело в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова из-за хищений в "Седьмой студии". Это связано с наличием ошибок в обвинительном заключении.

— Суд ставит перед сторонами вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении данного дела, — заявила судья Ирина Аккуратова.

Подсудимыми по делу "Седьмой студии" являются художественный руководитель театра "Гоголь-центр", режиссёр Кирилл Серебренников, бывший директор театра Малобродский, экс-директор "Седьмой студии" Юрий Итин и директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум. Ещё одна обвиняемая — Екатерина Воронова — находится в международном розыске. Самому Серебренникову в апреле этого года изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.