Стало известно, сколько россиян довольны своей работой

Также опрошенные рассказали об условиях труда и отношениях в коллективе и с руководством.

79% россиян в целом довольны своей работой. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также большинство работников (83%) довольны условиями труда, возможностью обеденного перерыва и отношениями с коллективом и начальством.

В среднем россияне работают по 49 часов в неделю, из них 70% в это время находятся на территории организации, а 26% работают удалённо или перемещаются. 45% опрошенных трудятся на сидячей работе, в основном это женщины, а 44% выполняют физическую работу, из них большинство — мужчины.

Напомним, ранее эксперты рассказали, сколько россиян согласны на зарплату в конверте. В их число попали люди в возрасте от 25 до 34 лет из крупных городов.