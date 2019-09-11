Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий депутатскую неприкосновенность. Об этом свидетельствуют данные с сайта Верховной рады.
Проект закона был "возвращён с подписью президента".
Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года.
Как уже сообщал Лайф, в начале сентября нардепы Верховной рады проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности. Депутат Нестор Шуфрич уже заявил о нарушениях в ходе внесения изменений в закон.
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